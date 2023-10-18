Ждут услуги больше года. Омичка отсудила компенсацию за затянувшееся подключение газа

Выяснилось, что женщина заключила договор с фирмой, по которому организация должна была подвести газ к дому. Заявительница оплатила необходимую сумму — 135 тысяч рублей. Подрядчик должен был завершить работы до конца прошлого года, однако до настоящего времени этого не сделал.