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Ждут услуги больше года. Омичка отсудила компенсацию за затянувшееся подключение газа

18 октября 2023, 04:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жительница Омской области отсудила компенсацию за срыв сроков подключения газа

Подрядчик ООО «Мультигаз» должен был завершить работы до конца прошлого года.

В Одесском районе местная жительница подала в суд на компанию «Мультигаз» за срыв сроков подключения газа к ее дому, сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Облсуда.

Выяснилось, что женщина заключила договор с фирмой, по которому организация должна была подвести газ к дому. Заявительница оплатила необходимую сумму — 135 тысяч рублей. Подрядчик должен был завершить работы до конца прошлого года, однако до настоящего времени этого не сделал.

Омичка потребовала расторгнуть договор, вернуть деньги и выплатить ей компенсацию морального вреда. Суд с требованиями согласился и полностью удовлетворил иск.

В районный суд поступили еще три аналогичных иска против компании от других жителей.

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