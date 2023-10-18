Ждут услуги больше года. Омичка отсудила компенсацию за затянувшееся подключение газа

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
В Одесском районе местная жительница подала в суд на компанию «Мультигаз» за срыв сроков подключения газа к ее дому, сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Облсуда.
Выяснилось, что женщина заключила договор с фирмой, по которому организация должна была подвести газ к дому. Заявительница оплатила необходимую сумму — 135 тысяч рублей. Подрядчик должен был завершить работы до конца прошлого года, однако до настоящего времени этого не сделал.
Омичка потребовала расторгнуть договор, вернуть деньги и выплатить ей компенсацию морального вреда. Суд с требованиями согласился и полностью удовлетворил иск.
В районный суд поступили еще три аналогичных иска против компании от других жителей.