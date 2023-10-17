Так сказал министр. В Омске до конца 2024 года достроят проблемный дом на Перелета

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:55
Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о достройке проблемного дома на Левобережье. Речь идет о долгострое на улице Перелета, 2.
Представители федерального фонда развития территорий решили, что проект необходимо закончить. Строительно-монтажными работами займется ООО «Строитель». Подрядная организация должна сдать готовый объект в четвертом квартале 2024 года.
«С этим подрядчиком мы работали на завершении строительства похожего проблемного дома на Малиновского, 11. Сейчас этот дом готовят к вводу в эксплуатацию, и 39 дольщиков скоро отпразднуют новоселье», — отметил министр.
Завершения строительства жилой многоэтажки на Перелета, 2 ждут 167 человек. Вообще же, за проект изначально бралась «Красноярская промышленная компания». Организация обанкротилась, а двух ее бывших директоров судят по статье о крупном мошенничестве.