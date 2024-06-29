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Убытки

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Июнь
Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году
29 июня, 06:12
Минус два зуба и имплант. Омич отсудил почти миллион рублей у клиники «Элита»
Омич подал иск в суд на стоматологическую клинику на улице Малиновского, 18/1. Протезирование завершилось неудачно: были удалены два зуба и имплант из-за перелома корней.
24 июня, 04:52
Май
«Горе-инвестор». Мошенники выманили 54 тысячи рублей у пенсионерки из Омской области
Злоумышленники вновь использовали схему с «инвестициями» — дополнительный заработок, как правило, оборачивается существенными убытками.
19 мая, 08:01
Апрель
Сосисочный бизнес Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей
Актер и комик прогорел на фудбизнесе, он потерял 33 млн рублей по итогам 2023 года, сообщает издание newia.ru.
11 апреля, 10:50
Ноябрь 2023
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
21 ноября 2023, 04:32
Организация несла убытки. Омич пытался вызвать проститутку, но нарвался на мошенников
6 ноября 2023, 05:24
За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей
Омскстат назвал убыточной деятельность 133 организаций, рентабельно же работали 385 организаций.
2 ноября 2023, 08:57
Октябрь 2023
Ущерб на 156 млн. Стало известно, за что с омского «Титан-Агро» уволили замдиректора
11 октября 2023, 09:11

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