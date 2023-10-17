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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Омской области назначили нового прокурора Горьковского района

В Омской области назначили нового прокурора Горьковского района

17 октября 2023, 09:24
Фото: Прокуратура Омской области
Дмитрий Копыльцов ранее работал заместителем прокурора Любинского района.

В Омской области прокурором Горьковского района назначили Виктора Копыльцова. Коллективу его представил сегодня, 17 октября, зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров.

Известно, что новому районному прокурору 36 лет, он окончил Омскую академию МВД, ранее работал заместителем прокурора Любинского района.

Дмитрий Егоров обратил внимание, что Копыльцову необходимо будет эффективно выстраивать связь между надзорным ведомством и территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами власти, а также судом.

Ранее Город55 сообщал, что в Шербакульском районе также назначили нового прокурора.

В Омской области Денис Завгороднев назначен прокурором Шербакульского района
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#Общество#Омск#Омская область#Суд#Прокурор#Горьковский район#Евгений Игишев#Правоохранительные органы
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