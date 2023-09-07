В Омской области Денис Завгороднев назначен прокурором Шербакульского района

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о новом прокуроре в Шербакульском районе. Его уже представили руководителям органов власти и правоохраны.
Им стал старший советник юстиции Денис Завгороднев. Нового прокурора района представил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Он обратил внимание на то, что нужно эффективно выстраивать связь между надзорным ведомством и территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами власти, а также судом.
Ранее Город55 писал о назначении прокуроров Центрального и Ленинского административных округов.