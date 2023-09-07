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В Омской области Денис Завгороднев назначен прокурором Шербакульского района

В Омской области Денис Завгороднев назначен прокурором Шербакульского района

7 сентября 2023, 05:56
Фото: прокуратура Омской области
Его уже представили трудовому коллективу.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о новом прокуроре в Шербакульском районе. Его уже представили руководителям органов власти и правоохраны.

Им стал старший советник юстиции Денис Завгороднев. Нового прокурора района представил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Он обратил внимание на то, что нужно эффективно выстраивать связь между надзорным ведомством и территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами власти, а также судом.

Ранее Город55 писал о назначении прокуроров Центрального и Ленинского административных округов.

На смене свежая кровь. В Омске назначили прокуроров Центрального и Ленинского округов
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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Алина Ясинская
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