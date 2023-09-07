В Омской области Денис Завгороднев назначен прокурором Шербакульского района

Им стал старший советник юстиции Денис Завгороднев. Нового прокурора района представил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Он обратил внимание на то, что нужно эффективно выстраивать связь между надзорным ведомством и территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами власти, а также судом.