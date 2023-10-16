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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

иллюстрация

Это не любовь. Омичке грозит тюремный срок за брак с иностранцем

16 октября 2023, 09:53
Фото: Город55
иллюстрация

Омичке грозит тюремный срок за брак с иностранцем

Пара познакомилась на одном из местных рынков.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об утверждении обвинительного акта по уголовному делу в отношении 51-летней жительницы Ленинского округа. Ее обвиняют в организации незаконной миграции.

По мнению органа дознания, женщина познакомилась в 2017 году на одном из омских рынков с 54-летним мужчиной. Он — уроженец ближнего зарубежья. Любовных связей у них не завязалось, а вот рыночные — да.

«Он предложил ей за денежное вознаграждение помочь получить разрешение на временное проживание на территории России без учета квоты, вид на жительство и последующее российское гражданство», — поделились подробностями в надзорном ведомстве.

В феврале 2018 года пара заключила фиктивный брак. В мае этого года их союз признали недействительным. Мужчина может лишиться гражданства России и покинуть страну. Его напарница же полностью признала вину. Ей грозит до пяти лет заключения свободы. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Миграция#Лишение свободы#Алина Ясинская#Нелегальные мигранты#Фиктивный брак
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