Это не любовь. Омичке грозит тюремный срок за брак с иностранцем

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об утверждении обвинительного акта по уголовному делу в отношении 51-летней жительницы Ленинского округа. Ее обвиняют в организации незаконной миграции.
По мнению органа дознания, женщина познакомилась в 2017 году на одном из омских рынков с 54-летним мужчиной. Он — уроженец ближнего зарубежья. Любовных связей у них не завязалось, а вот рыночные — да.
«Он предложил ей за денежное вознаграждение помочь получить разрешение на временное проживание на территории России без учета квоты, вид на жительство и последующее российское гражданство», — поделились подробностями в надзорном ведомстве.
В феврале 2018 года пара заключила фиктивный брак. В мае этого года их союз признали недействительным. Мужчина может лишиться гражданства России и покинуть страну. Его напарница же полностью признала вину. Ей грозит до пяти лет заключения свободы. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.