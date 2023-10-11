Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

иллюстрация

В Омске росгвардейцы задержали нелегалов-торговцев на Черлакском рынке

11 октября 2023, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация
Шесть иностранцев в скором времени отправятся на родину.

В пресс-центре Росгвардии по Омской области рассказали о нарушениях миграционного законодательства. Вместе с полицейскими и сотрудниками УФСБ росгвардейцы провели проверку на территории Черлакского рынка.

Было остановлено 60 иностранцев, которые торговали овощами и фруктами. Из этого числа 23 человека находились в России незаконно. Они вовремя не уехали из страны и продолжали здесь работать.

Шесть граждан ближнего зарубежья будут выдворены за пределы Российской Федерации. Пока их планируют поместить в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Омской области.

Омские пограничники задержали компанию нелегалов, пытавшихся пересечь границу
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Росгвардия#Новости#Алина Ясинская#Нелегалы#Миграционное законодательство
Подпишитесь
Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»
Сегодня, 07:52
Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег
Сегодня, 07:39
Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики
Сегодня, 04:49
«В поисках Пеннивайза». Омичи рассказали о проваливающемся асфальте во дворе дома
Сегодня, 06:32
Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей
Сегодня, 05:43
Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой
Сегодня, 08:06