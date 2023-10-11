В Омске росгвардейцы задержали нелегалов-торговцев на Черлакском рынке

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В пресс-центре Росгвардии по Омской области рассказали о нарушениях миграционного законодательства. Вместе с полицейскими и сотрудниками УФСБ росгвардейцы провели проверку на территории Черлакского рынка.
Было остановлено 60 иностранцев, которые торговали овощами и фруктами. Из этого числа 23 человека находились в России незаконно. Они вовремя не уехали из страны и продолжали здесь работать.
Шесть граждан ближнего зарубежья будут выдворены за пределы Российской Федерации. Пока их планируют поместить в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Омской области.