«Радость встреч и расставаний». Омская группа «25/17» выпустила новый альбом

Омская группа «25/17» сегодня 13 октября, выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний». В релиз вошли 10 композиций. Песня «Чемодан» записана совместно с Гариком Сукачевым, а трек «Хлопок» — с Ольгой Глазовой. О новой пластинке музыканты рассказали на официальной странице группы ВКонтакте.