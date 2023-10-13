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«Радость встреч и расставаний». Омская группа «25/17» выпустила новый альбом

13 октября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский рэп-коллектив «25/17» выпустил новый альбом

В релиз вошли 10 композиций. Коллектив написал музыку к альбому за 5 дней.

Омская группа «25/17» сегодня 13 октября, выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний». В релиз вошли 10 композиций. Песня «Чемодан» записана совместно с Гариком Сукачевым, а трек «Хлопок» — с Ольгой Глазовой. О новой пластинке музыканты рассказали на официальной странице группы ВКонтакте.

«Это наш первый альбом, музыка к которому была написана за пять дней. Мы с нашими музыкантами сели на студии, у нас на руках в основном были только тексты припевов. И эмоционально отталкиваясь от них, мы сочиняли музыку», — сообщил участник коллектива Антон Завьялов.
«Наш новый альбом — это попытка вернуться в тот мир, которого на самом деле никогда и не было. Никогда люди не жили спокойно. Люди очень беспокойные существа, им все время хочется что-то менять вокруг себя, что-то ломать, разрушать, а потом строить заново. Музыка может создать эту иллюзию, ощущение что когда-то, возможно когда нас еще не было, все было хорошо, просто и понятно», — поделился Андрей Бледный.

Коллектив сообщил изданию «Известия», что в скором времени отправится в гастрольный тур с презентацией нового альбома. 9 декабря на «ВТБ Арене» пройдет первый в истории группы стадионный концерт.

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#Культура#Музыка#Музыкант#Омск#Омская область#Рэп#Песни#Андрей Бледный#Люди#25/17#Евгений Игишев#Альбом
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