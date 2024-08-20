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Люди

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2024
Стало известно, что станет с многочисленными породами собак после гибели человечества
Гипотезой, что будет происходить с породами собак в случае одновременной гибели всех людей, поделился ученый из Лондона.
20 августа, 08:20
«Вокруг света» без света. В омском парке на колесе обозрения застряли люди
Аттракционы перевели на резервный источник энергии, а гостям помогли спуститься с каруселей. Никто не пострадал.
6 июля, 07:58
Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
28 февраля, 05:18
2023
В Штабе общественной поддержки откроется «Фабрика проектов» для инициативных омичей
Региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало проведение форума «Решают люди».
20 июля 2023, 12:02
2022
Все меньше и меньше. В мэрии Омска предрекли сокращение населения до 1 млн человек
28 сентября 2022, 08:36
Жильцов рухнувшего дома в Омске попросили уступить место школьникам
Гимназию № 12, где сделали временный пункт размещения, начали готовить к новому учебному году.
29 августа 2022, 12:10
Болезнь не пропала? В Омской области зафиксировали пугающее число смертей от COVID-19
Данные представил Росстат по итогам июня 2022 года.
6 августа 2022, 06:04

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