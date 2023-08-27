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флешмоб памяти Егора Летова в Омске

Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова

27 августа 2023, 07:29
Фото: предоставлено Городу55
флешмоб памяти Егора Летова в Омске

Сотня омских музыкантов сыграла хиты Летова

Организатор не планируется останавливаться на достигнутом, хочет больше подобных мероприятий.

26 августа в историческом парке «Россия — моя история» прошел флешмоб, посвященный лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыканты со всего Омска сыграли песни коллектива на ста инструментах.

флешмоб собрал более сотни участников
Видео: предоставлено Городу55

Принять участие можно было бесплатно. Возрастных ограничений нет. Флешмоб собрал большое количество не только исполнителей, но и зрителей. Организатор Илья Воронков поделился с Городом55 впечатлениями:

«Все прошло просто потрясающе. Атмосферу, которая была там невозможно передать словами или видео. Музыканты и зрители очень довольны. Я считаю, что это историческое событие, потому что ранее такого не делал никто. Новосибирский фестиваль дал искру, а мы зажгли пламя! Многие просят организовать что-то подобное еще, и я думаю, что это не последнее мероприятие в подобном формате, которое я организую».
участники играли на акустических и электронных гитарахучастники играли на акустических и электронных гитарах
пели известные хитыпели известные хиты
работой руководила команда организаторовработой руководила команда организаторов
не обошлось без барабановне обошлось без барабанов
и даже скрипкии даже скрипки
зрителей флешмоб собрал не меньше, чем участниковзрителей флешмоб собрал не меньше, чем участников
возрастных ограничений не быловозрастных ограничений не было
участники играли на акустических и электронных гитарах
Фото: предоставлено Городу55

На флешмобе были гитара Егора Летова и барабаны группы «Гражданская оборона». Каждый желающий мог буквально прикоснуться к истории кумиров.

организатор планирует и другие подобные мероприятияорганизатор планирует и другие подобные мероприятия
организатор планирует и другие подобные мероприятия
Фото: предоставлено Городу55
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#Общество#Культура#Видео#Омск#Омская область#Новости#Егор Летов
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