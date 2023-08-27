Десятки гитар, скрипки и «Моя оборона». В Омске прошел флешмоб памяти Егора Летова

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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26 августа в историческом парке «Россия — моя история» прошел флешмоб, посвященный лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову. Музыканты со всего Омска сыграли песни коллектива на ста инструментах.
Принять участие можно было бесплатно. Возрастных ограничений нет. Флешмоб собрал большое количество не только исполнителей, но и зрителей. Организатор Илья Воронков поделился с Городом55 впечатлениями:
«Все прошло просто потрясающе. Атмосферу, которая была там невозможно передать словами или видео. Музыканты и зрители очень довольны. Я считаю, что это историческое событие, потому что ранее такого не делал никто. Новосибирский фестиваль дал искру, а мы зажгли пламя! Многие просят организовать что-то подобное еще, и я думаю, что это не последнее мероприятие в подобном формате, которое я организую».
На флешмобе были гитара Егора Летова и барабаны группы «Гражданская оборона». Каждый желающий мог буквально прикоснуться к истории кумиров.