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Скриншот из фильма

Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров

9 октября 2023, 03:25
Скриншот из фильма

Омский режиссер снял криминальный боевик о группе киллеров на улицах города

Съемочная команда фильма «Реверс. Обратное отмщение» полностью состоит из омичей. На производство ленты ушло 4 месяца. Презентация фильма пройдет 20 октября в омском «Киновидеоцентре».

Омский режиссер Константин Калинин снял криминальный боевик о группировке киллеров «Реверс. Обратное отмщение». Команда работала над проектом 4 месяца. Подробности Городу55 рассказали создатели боевика.

«Мы снимали фильм четыре месяца, действовали осторожно, с подготовкой места, локации, сценария. Искали уголки Омска, которые, если смотреть на них, то и не подумать, что это и есть Омск. Я взял на себя роль режиссера, оператора, сценариста и так вышло, что и актера», — поделился режиссер Константин Калинин.

В паблике ВКонтакте опубликовали трейлер фильма. Съемочная группа полностью состоит из омичей, не профессиональных актеров.

«Единственное что было нелегко, так это стоять с винтовкой на детской площадке, но того требовал сценарий. Страх, что сейчас приедет полиция или бабушка, которая проходила мимо, упадет в обморок, был очень высок. Для меня это была достаточно нервная сцена», — рассказала актриса Ольга Перешивко.

Презентация фильма пройдет 20 октября в 19:00 в омском «Киновидеоцентре». Вход свободный.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот из фильмаСкриншот из фильма
Скриншот

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#Культура#Видео#Кино#Омск#Омская область#Премьера фильма#Фильм#Режиссер#Евгений Игишев
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