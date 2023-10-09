Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Омский режиссер Константин Калинин снял криминальный боевик о группировке киллеров «Реверс. Обратное отмщение». Команда работала над проектом 4 месяца. Подробности Городу55 рассказали создатели боевика.
«Мы снимали фильм четыре месяца, действовали осторожно, с подготовкой места, локации, сценария. Искали уголки Омска, которые, если смотреть на них, то и не подумать, что это и есть Омск. Я взял на себя роль режиссера, оператора, сценариста и так вышло, что и актера», — поделился режиссер Константин Калинин.
В паблике ВКонтакте опубликовали трейлер фильма. Съемочная группа полностью состоит из омичей, не профессиональных актеров.
«Единственное что было нелегко, так это стоять с винтовкой на детской площадке, но того требовал сценарий. Страх, что сейчас приедет полиция или бабушка, которая проходила мимо, упадет в обморок, был очень высок. Для меня это была достаточно нервная сцена», — рассказала актриса Ольга Перешивко.
Презентация фильма пройдет 20 октября в 19:00 в омском «Киновидеоцентре». Вход свободный.
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