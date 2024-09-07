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2024
Финал фестиваля цифровых технологий «OM FEST» собрал больше тысячи омичей
Первый фестиваль цифровых технологий «ОмФест 2024» (0+) завершился ярким событием, которое собрало более тысячи жителей Омской области.
7 сентября, 11:45
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
17 августа, 18:33
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
11 августа, 05:08
Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»
18 июля, 09:37
2023
В Омской области хедлайнером фестиваля «Тарская крепость» станет группа «25/17»
Грандиозное культурное событие посвящают Дню города в Таре.
17 мая 2023, 06:55

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