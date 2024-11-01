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Рэп

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2024
Сергей Лазарев, «Ночные снайперы» и звезды 80-х: какие концерты ждут омичей в ноябре
1 ноября, 03:00
На День молодежи в Омске известный рэпер Тимати станцевал лезгинку
30 июня, 06:30
2023
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
27 октября 2023, 07:23
«Я рву душу на части». Наркокурьер из Омска зачитал рэп в зале суде
10 июля 2023, 08:59
«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
22 марта 2023, 06:53

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