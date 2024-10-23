gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Песни

Выбрать дату
2024
Омичка сочинила текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»
23 октября, 12:14
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
17 августа, 18:33
Выйдет совсем скоро. Омская группа 5УТРА анонсировала новую летнюю песню
Основатели группы 5УТРА Никита и Анна Беляковы рассказали в своих социальных сетях, что совсем скоро выйдет их новая летняя песня, точная дата пока неизвестна.
20 июня, 12:25
Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Песня омской группы прозвучала в концовке одной из серий, ее отрывок исполнители опубликовали у себя в соцсетях.
20 мая, 14:30
2022
Был в идеальном состоянии. Омский музыкант рассказал о последних часах жизни Шатунова
24 июня 2022, 09:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика