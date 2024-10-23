Выйдет совсем скоро. Омская группа 5УТРА анонсировала новую летнюю песню

Основатели группы 5УТРА Никита и Анна Беляковы рассказали в своих социальных сетях, что совсем скоро выйдет их новая летняя песня, точная дата пока неизвестна.