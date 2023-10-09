Омский депимущества смог отсудить у ПАТП-2 всего 2 млн рублей вместо 30

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2». Истец хотел взыскать «неосновательное обогащение» за период с января 2008 по июнь 2022 года (16,6 млн рублей) и «проценты за пользование чужими денежными средствами» за период с января 2008 по ноябрь 2022 года (13,3 млн). Судя по опубликованной резолютивной части судебного решения, речь идет об использовании «ПАТП-2» участка муниципальной земли.