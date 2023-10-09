Омский депимущества смог отсудить у ПАТП-2 всего 2 млн рублей вместо 30

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений городской администрации к ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2». Истец хотел взыскать «неосновательное обогащение» за период с января 2008 по июнь 2022 года (16,6 млн рублей) и «проценты за пользование чужими денежными средствами» за период с января 2008 по ноябрь 2022 года (13,3 млн). Судя по опубликованной резолютивной части судебного решения, речь идет об использовании «ПАТП-2» участка муниципальной земли.
Суд постановил, что требования депимущества подлежат исполнению только частично: и проценты, и неосновательное обогащение могут высчитываться, только начиная с 11 января 2020 года (по-видимому, для остальной части требований истекли сроки давности). Соответственно ПАТП-2 должно заплатить всего 2,06 млн рублей.
Отметим, что депимущества постоянно судится с разными юридическими лицами из-за старых долгов за аренду муниципальной земли. В ряде случаев выясняется, что существенную часть долга город должен простить, так как чиновники опоздали с иском.