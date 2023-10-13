Омича лишили автомобиля из-за задолженности в два миллиона

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В пресс-службе УФССП РФ по Омской области сообщили о рейде с инспекторами ДПС. Они дежурили на дорогах, проверяя, есть ли у автомобилистов задолженности.
Проверку организовали в Советском округе, на проспекте Мира. Должникам предлагали рассчитаться на месте. В общей сложности они погасили больше 70 тыс рублей за этот рейд, в том числе штрафы и налоговые платежи.
Конечно, находились те, кто не хотел решать быстро проблемы. Тогда судебные приставы накладывали арест на автомобили, руководствуясь федеральным законом. Так, пришлось арестовать ВАЗ-2115 у 55-летнего омича. В отношении него было возбуждено сразу пять исполнительных производств о взыскании кредитов, штрафов ГИБДД и налогов на общую сумму около двух млн рублей.