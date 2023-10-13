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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

иллюстрация

Омича лишили автомобиля из-за задолженности в два миллиона

13 октября 2023, 06:55
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина отказался выплачивать долги, так что судебным приставам пришлось ограничить его пользование авто.

В пресс-службе УФССП РФ по Омской области сообщили о рейде с инспекторами ДПС. Они дежурили на дорогах, проверяя, есть ли у автомобилистов задолженности.

Проверку организовали в Советском округе, на проспекте Мира. Должникам предлагали рассчитаться на месте. В общей сложности они погасили больше 70 тыс рублей за этот рейд, в том числе штрафы и налоговые платежи.

Конечно, находились те, кто не хотел решать быстро проблемы. Тогда судебные приставы накладывали арест на автомобили, руководствуясь федеральным законом. Так, пришлось арестовать ВАЗ-2115 у 55-летнего омича. В отношении него было возбуждено сразу пять исполнительных производств о взыскании кредитов, штрафов ГИБДД и налогов на общую сумму около двух млн рублей.

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#Омск#Омская область#УФССП#Должники#Автомобилисты#Новости#Алина Ясинская
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