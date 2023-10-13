Омича лишили автомобиля из-за задолженности в два миллиона

Конечно, находились те, кто не хотел решать быстро проблемы. Тогда судебные приставы накладывали арест на автомобили, руководствуясь федеральным законом. Так, пришлось арестовать ВАЗ-2115 у 55-летнего омича. В отношении него было возбуждено сразу пять исполнительных производств о взыскании кредитов, штрафов ГИБДД и налогов на общую сумму около двух млн рублей.