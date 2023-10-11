Омичу пришлось выплатить больше 100 тысяч за потоп в квартире соседа

Приставу пришлось вынести постановление о взыскании средств с использованием расчетного счета. Также омичу ограничили доступ к машине и запретили выезжать из страны. После этого мужчина возместил все убытки потерпевшей стороне, в том числе выплатил исполнительский сбор за несвоевременное желание исполнить решение суда.