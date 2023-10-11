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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

иллюстрация

Омичу пришлось выплатить больше 100 тысяч за потоп в квартире соседа

11 октября 2023, 10:57
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина сопротивлялся, пока судебные приставы не ограничили его в действиях.

В пресс-службе УФССП РФ по Омской области сообщили об омиче, который затопил квартиру соседа. Дело рассматривали в Первомайском районном суде. Конфликт разразился между жильцами дома по улице Химиков.

Потерпевший мужчина сообщил, что из-за затопления ему пришлось тратить немало средств на приведение в порядок квартиры. Специалисты проверили помещения и нашли место, откуда лилась горячая вода. Как оказалось, из строя вышел гибкий шланг, но по причине естественного износа.

По итогу были затоплены две комнаты, кухня, санузел, коридор, и лоджия. Суд частично удовлетворил требования мужчины. Виновника обязали выплатить 179 тыс рублей потерпевшему. В эту сумму также включили компенсацию затрат на проведение независимой экспертизы, расходы на юристов и оплату госпошлины.

Судебный пристав уведомил ответственную за потоп сторону о необходимости возмещения ущерба. В противном случае с мужчины принудительно бы взыскали средства, а также ввели штрафные санкции. Собственно, так и случилось, поскольку виновник не следовал решению суда.

Приставу пришлось вынести постановление о взыскании средств с использованием расчетного счета. Также омичу ограничили доступ к машине и запретили выезжать из страны. После этого мужчина возместил все убытки потерпевшей стороне, в том числе выплатил исполнительский сбор за несвоевременное желание исполнить решение суда.

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#Омск#Омская область#Суд#Судебные приставы#УФССП#Новости#Затопление#Алина Ясинская
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