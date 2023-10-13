«Хотел покататься». В Омской области задержали 55-летнего угонщика

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мужчина рассказал, что самостоятельно обнаружил скутер в 300 метрах от места, с которого он исчез. Транспортное средство оказалось на частной территории, огороженной забором.
Сотрудники полиции выяснили, что земельный участок используется тремя местными жителями. После опроса каждого из них, был установлено злоумышленник — 55-летний ранее судимый сосед потерпевшего. Он объяснил свои действия желанием покататься на скутере, однако не смог его завести. Не зная, что с ним делать дальше, откатил в огород.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что по этому факту дознавателем ОМВД России по Нововаршавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Скутер уже вернули владельцу.