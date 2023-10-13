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«Хотел покататься». В Омской области задержали 55-летнего угонщика

13 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
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В Омской области задержали мужчину, угнавшего скутер у соседа

К сотрудникам ОМВД России по Нововаршавскому району с заявлением о пропаже обратился 40-летний житель поселка Большегривское.

Мужчина рассказал, что самостоятельно обнаружил скутер в 300 метрах от места, с которого он исчез. Транспортное средство оказалось на частной территории, огороженной забором.

Сотрудники полиции выяснили, что земельный участок используется тремя местными жителями. После опроса каждого из них, был установлено злоумышленник — 55-летний ранее судимый сосед потерпевшего. Он объяснил свои действия желанием покататься на скутере, однако не смог его завести. Не зная, что с ним делать дальше, откатил в огород.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что по этому факту дознавателем ОМВД России по Нововаршавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Скутер уже вернули владельцу.

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#Омск#Омская область#Угон#Уголовное дело#Новости#Уголовное#Анастасия Баянова#Угон мотоцикла
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