«Хотел покататься». В Омской области задержали 55-летнего угонщика

Сотрудники полиции выяснили, что земельный участок используется тремя местными жителями. После опроса каждого из них, был установлено злоумышленник — 55-летний ранее судимый сосед потерпевшего. Он объяснил свои действия желанием покататься на скутере, однако не смог его завести. Не зная, что с ним делать дальше, откатил в огород.