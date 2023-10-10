В Омске мужчина угнал автомобиль и пытался уехать в Свердловскую область

Угонщика задержали на трассе, когда он ехал в сторону Крутинского района. Им оказался 23-летний уроженец Свердловской области. На допросе злоумышленник объяснил, что ночью он проходил мимо машины и решил проверить двери — пассажирская оказалась незапертой. Угонщик завел машину с помощью отвертки и отправился в город Ирбит Свердловской области.