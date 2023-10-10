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В Омске мужчина угнал автомобиль и пытался уехать в Свердловскую область

10 октября 2023, 07:54
Фото: 1MI
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Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за угон и кражи.

В полицию Омска с заявлением об угоне обратился 42-летний житель Ленинского округа. Неизвестный похитил его автомобиль ВАЗ-21102 с парковки на Сибирском проспекте. Ущерб владелец машины оценил в 95 тысяч рублей.

Угонщика задержали на трассе, когда он ехал в сторону Крутинского района. Им оказался 23-летний уроженец Свердловской области. На допросе злоумышленник объяснил, что ночью он проходил мимо машины и решил проверить двери — пассажирская оказалась незапертой. Угонщик завел машину с помощью отвертки и отправился в город Ирбит Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее молодой человек уже был судим за угон и кражи.

Фото: УМВД России по Омской области
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