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Глава омской компании, перерабатывающей чермет, закрыл свое ИП

Глава омской компании, перерабатывающей чермет, закрыл свое ИП

13 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Сергей Василевский зарегистрировался в налоговой не далее как в мае текущего года.

Омский бизнесмен Сергей Василевский прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом стало известно из новой записи в ГРНИП.

— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, — уточняется в реестре.

Василевский зарегистрировался как ИП в мае текущего года, основной его специализацией были «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Этот бизнесмен известен в первую очередь как единственный бенефициар и гендиректор крупной компании «Нортон Сталь Втормет», которая занимается обработкой отходов и лома черных металлов (ее оборот за прошлый год составил 2 млрд рублей). Другие его активы — завод мелющих шаров, бетонный завод «Монолит», ООО «Бетон-Трейд».

Стоит отметить, что у Василевского уже было ИП, просуществовавшее четверть века (1996–2021 годы). Тогда бизнесмен специализировался на оптовой торговле металлами «в первичных формах».

Глава омской компании, перерабатывающей чермет, создал свое ИП
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ИП#Сергей Василевский
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