Глава омской компании, перерабатывающей чермет, закрыл свое ИП

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Омский бизнесмен Сергей Василевский прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом стало известно из новой записи в ГРНИП.
— Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, — уточняется в реестре.
Василевский зарегистрировался как ИП в мае текущего года, основной его специализацией были «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Этот бизнесмен известен в первую очередь как единственный бенефициар и гендиректор крупной компании «Нортон Сталь Втормет», которая занимается обработкой отходов и лома черных металлов (ее оборот за прошлый год составил 2 млрд рублей). Другие его активы — завод мелющих шаров, бетонный завод «Монолит», ООО «Бетон-Трейд».
Стоит отметить, что у Василевского уже было ИП, просуществовавшее четверть века (1996–2021 годы). Тогда бизнесмен специализировался на оптовой торговле металлами «в первичных формах».