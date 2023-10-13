Глава омской компании, перерабатывающей чермет, закрыл свое ИП

Этот бизнесмен известен в первую очередь как единственный бенефициар и гендиректор крупной компании «Нортон Сталь Втормет», которая занимается обработкой отходов и лома черных металлов (ее оборот за прошлый год составил 2 млрд рублей). Другие его активы — завод мелющих шаров, бетонный завод «Монолит», ООО «Бетон-Трейд».