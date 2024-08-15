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ИП

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2024
Совладелица омской «Вэлты» создала свое ИП
15 августа, 09:54
Бывший гендиректор «Эпак-Сервиса» Николай Свинарев закрыл свое ИП
11 июля, 12:11
Один из богатейших в Омске торговцев топливом создал свое ИП
10 июня, 07:47
Совладелец омского «Агро-Мастера» Роман Заболотских зарегистрировал свое ИП
18 марта, 05:16
Владелец омского «Нового климата» зарегистрировался как ИП
16 января, 09:29
2023
Владелец «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайн Закриев решил заняться выращиванием зерновых
22 августа 2023, 05:04
Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины
Проверка Россельхознадзора выявила недопустимые нарушения ветеринарного законодательства в результате мониторинга данных системы «Меркурий».
21 августа 2023, 09:20
Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу
10 августа 2023, 05:52
Владелице пивных компаний одобрили строительство магазина на омской Телевизионке
23 марта 2023, 10:26
Богатейшие омичи. Дмитрий Елизаров отправился покорять рынок бухучета
4 марта 2023, 04:39

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