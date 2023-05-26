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Глава омской компании, перерабатывающей чермет, создал свое ИП

26 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Сергею Василевскому принадлежит ООО «Нортон Сталь Втормет».

Омский бизнесмен Сергей Василевский на этой неделе зарегистрировался в налоговой как индивидуальный предприниматель. По официальным данным, основной его специализацией как ИП будет «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Василевский известен в первую очередь как единственный бенефициар и гендиректор крупной компании «Нортон Сталь Втормет», которая занимается обработкой отходов и лома черных металлов (ее оборот за прошлый год составил 2 млрд рублей). Другие его активы — завод мелющих шаров, бетонный завод «Монолит», ООО «Бетон-Трейд».

Стоит отметить, что у Василевского уже было ИП, просуществовавшее четверть века (1996–2021 годы). Тогда бизнесмен специализировался на оптовой торговле металлами «в первичных формах».

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#Николай Эйхвальд#ИП#Бизнес#Новости#Сергей Василевский
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