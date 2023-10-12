«Какое-то оно скучное»: в Омске одобрили название для Школьного бульвара

Пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября, в ближайшее время может получить название. Соответствующий пункт был в повестке очередного заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 12 октября, и депутаты одобрили предложенный им вариант — «Школьный».