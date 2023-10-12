«Какое-то оно скучное»: в Омске одобрили название для Школьного бульвара

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября, в ближайшее время может получить название. Соответствующий пункт был в повестке очередного заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 12 октября, и депутаты одобрили предложенный им вариант — «Школьный».
Докладчик, глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, рассказал, что название предложил местный КТОС.
— Так получилось, что бульвар был безымянным, но теперь решили привести все в порядок и дать название, — объяснил чиновник. — Школьников там действительно много, я рядом живу…
— Это название… На мой взгляд, какое-то оно скучное, — прокомментировала предложение Мендубаева глава комитета Светлана Студеникина.
Однако на исход дела это замечание не повлияло: депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.