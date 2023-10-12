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Published Сегодня, 09:03

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«Какое-то оно скучное»: в Омске одобрили название для Школьного бульвара

«Какое-то оно скучное»: в Омске одобрили название для Школьного бульвара

12 октября 2023, 09:03
Фото: 1MI
Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.

Пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября, в ближайшее время может получить название. Соответствующий пункт был в повестке очередного заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое прошло сегодня, 12 октября, и депутаты одобрили предложенный им вариант — «Школьный».

Докладчик, глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, рассказал, что название предложил местный КТОС.

— Так получилось, что бульвар был безымянным, но теперь решили привести все в порядок и дать название, — объяснил чиновник. — Школьников там действительно много, я рядом живу…
— Это название… На мой взгляд, какое-то оно скучное, — прокомментировала предложение Мендубаева глава комитета Светлана Студеникина.

Однако на исход дела это замечание не повлияло: депутаты проголосовали «за». Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

В Омске может появиться Школьный бульвар
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#Омск#Омский Горсовет#Светлана Студеникина#Новости#Николай Эйхвальд#Топонимика#Амангельды Мендубаев
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