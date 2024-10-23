Топонимика

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Октябрь
В Омске дали имя генералиссимуса Суворова новому саду
23 октября, 09:41
В Омске окончательно переименовали «Дом одежды»
23 октября, 05:25
Июль
Теперь окончательно: в Омске появятся улица Дарвина и Нужный переулок
Инициатива администрации была одобрена городским Советом.
17 июля, 10:13
В Омске официально появятся улица Дарвина и Нужный переулок
Окончательное решение по этому вопросу будет принято через неделю на пленарном заседании городского Совета.
10 июля, 09:30
Июнь
В Омске переименовали «Межрайбазу»
26 июня, 08:12
В Омске две улицы назовут в честь погибших на СВО
26 июня, 07:13
Январь
Теперь окончательно, у СНТ «Незабудка»: в Омске появится улица митрополита Феодосия
Такое решение приняли депутаты городского Совета
31 января, 05:42
Декабрь 2023
Сквер у омского «Либеров-центра» получил название
Омский горсовет принял соответствующее постановление.
13 декабря 2023, 10:53
Ноябрь 2023
Из состава «Рябиновой мечты» в Омске выделили новый сквер
9 ноября 2023, 09:10

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