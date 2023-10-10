В Омске может появиться Школьный бульвар

Пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября, в ближайшее время может получить название. Соответствующий пункт появился в повестке очередного заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое пройдет послезавтра, 12 октября. Назвать бульвар предлагается «Школьный».