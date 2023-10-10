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Омский горсовет

В Омске может появиться Школьный бульвар

10 октября 2023, 08:44
Фото: Город55
Омский горсовет
Название для одного из городских объектов должны одобрить в Горсовете.

Пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября, в ближайшее время может получить название. Соответствующий пункт появился в повестке очередного заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое пройдет послезавтра, 12 октября. Назвать бульвар предлагается «Школьный».

— В границах расположения данного бульвара находятся школа № 132 и гимназия № 146, в которых обучается более 2,5 тысяч учащихся, — говорится в одном из документов, переданных на рассмотрение депутатам. — Они ежедневно приходят в свое учебное заведение по этому бульвару…

Предложение с таким названием поступило в администрацию Центрального округа от КТОСа «Центральный 5». Топонимическая комиссия уже его одобрила, теперь слово за депутатами.

Напомним: решения горсоветовских комитетов носят только рекомендательный характер. Вопрос о названии для бульвара будет окончательно решен на ближайшем пленарном заседании.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Названия бульваров
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