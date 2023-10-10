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В Омске установят мемориальную доску с именем профессора Барановского

В Омске установят мемориальную доску с именем профессора Барановского

10 октября 2023, 05:16
Фото: yandex.maps
Она появится на здании Академии экономики и предпринимательства.

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке, помимо всего прочего, есть вопрос об установке мемориальной доски на здании Академии экономики и предпринимательства на улице Комарова. На этой доске должно появиться имя основателя и первого ректора этого заведения — профессора Александра Барановского (1947 — 2022).

Барановский в свое время сделал карьеру в сферах сельского хозяйства и потребительской кооперации. Он работал в Сибирском университете потребительской кооперации, а с 1996 года возглавлял Колледж потребительской кооперации (впоследствии Омский колледж предпринимательства и права). В 2000 году по инициативе Барановского был создан Омский экономический институт, позже переименованный в Омскую академию экономики и предпринимательства.

Из сопроводительных документов, которые есть в распоряжении Города55, следует, что инициатором выступило нынешнее руководство академии. Идею установки мемориальной доски уже поддержали топонимическая комиссия («за» проголосовали все 12 человек) и администрация Кировского округа. Именно главе КАО Алексею Наседкину предстоит по поручению мэра Сергея Шелеста представить инициативу депутатам.

Напомним, что решения комитетов носят исключительно рекомендательный характер. Точка в вопросе будет поставлена на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски#Александр Барановский
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