В Омске установят мемориальную доску с именем профессора Барановского

Барановский в свое время сделал карьеру в сферах сельского хозяйства и потребительской кооперации. Он работал в Сибирском университете потребительской кооперации, а с 1996 года возглавлял Колледж потребительской кооперации (впоследствии Омский колледж предпринимательства и права). В 2000 году по инициативе Барановского был создан Омский экономический институт, позже переименованный в Омскую академию экономики и предпринимательства.