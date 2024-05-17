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иллюстрация

Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей

17 мая 2024, 06:17
Фото: Город55
иллюстрация

За сезон 2024 года с жителей Омской области сняли более тысячи клещей

На 15 мая в больницы обратились 1190 омичей с укусами клещей. Это количество не превышает среднемноголетние показатели. В регионе не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. На данный момент исследовано более 90% клещей, которые были сняты с людей.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что на 15 мая в омские больницы обратились 764 взрослых и 426 детей с укусами клещей. Это количество не превышает среднемноголетние показатели. Также было отмечено, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зафиксировано.

Согласно последним данным, в этом году более 49 тысяч омичей сделали прививку от клещевого энцефалита. Тажке в Омске активно функционируют лаборатории, где исследуют клещей на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудителей боррелиоза и анаплазмоза. Уже было исследовано более 90% клещей, снятых с людей:

  • 5,9% — заражены боррелиями;
  • 0,3% — заражены вирусом клещевого энцефалита;
  • 1,1% — заражены моноцитарным эрлихиозом человека;
  • 0,9% — заражены возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В этом году планируется провести обработку от клещей на площади более 3 тысяч гектаров. На данный момент уже обработано 755,4 гектара территорий кладбищ, парков и детских учреждений.

Ранее Город55 сообщал о проведении обработок в Советском парке, парке имени 30-летия ВЛКСМ, саду «Сибирь» и парке имени Кирова. А также рассказывал омичам, где можно сделать прививку. Уточним, что схема вакцинации включает в себя два укола, которые нужно сделать с интервалом в один месяц. Второй укол необходимо сделать не позднее чем за две недели до поездки в зону, где есть природный очаг заболевания.

Первые итоги. С начала сезона в Омской области клещи покусали 26 детей и 21 взрослого
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