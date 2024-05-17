Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что на 15 мая в омские больницы обратились 764 взрослых и 426 детей с укусами клещей. Это количество не превышает среднемноголетние показатели. Также было отмечено, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зафиксировано.
Согласно последним данным, в этом году более 49 тысяч омичей сделали прививку от клещевого энцефалита. Тажке в Омске активно функционируют лаборатории, где исследуют клещей на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудителей боррелиоза и анаплазмоза. Уже было исследовано более 90% клещей, снятых с людей:
В этом году планируется провести обработку от клещей на площади более 3 тысяч гектаров. На данный момент уже обработано 755,4 гектара территорий кладбищ, парков и детских учреждений.
Ранее Город55 сообщал о проведении обработок в Советском парке, парке имени 30-летия ВЛКСМ, саду «Сибирь» и парке имени Кирова. А также рассказывал омичам, где можно сделать прививку. Уточним, что схема вакцинации включает в себя два укола, которые нужно сделать с интервалом в один месяц. Второй укол необходимо сделать не позднее чем за две недели до поездки в зону, где есть природный очаг заболевания.