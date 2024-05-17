Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей

Ранее Город55 сообщал о проведении обработок в Советском парке, парке имени 30-летия ВЛКСМ, саду «Сибирь» и парке имени Кирова. А также рассказывал омичам, где можно сделать прививку. Уточним, что схема вакцинации включает в себя два укола, которые нужно сделать с интервалом в один месяц. Второй укол необходимо сделать не позднее чем за две недели до поездки в зону, где есть природный очаг заболевания.