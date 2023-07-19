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Омские депутаты утвердили названия для трех городских скверов

19 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Два объекта расположены в Ленинском округе, один — в Центральном.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета обсуждалась местная топонимика. Администрации двух округов, Центрального и Ленинского, предложили депутатам на рассмотрение названия для трех скверов, по сей день остающихся безымянными. Один сквер расположен по улице Федора Крылова (это район площади Серова), второй — рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Новой Московке, а третий — в микрорайоне «Первокирпичный».

Первичное обсуждение прошло в комитете по социальным вопросам, и там депутаты поддержали предложения чиновников: сквер на Новой Московке назвать «Семейным», так как местные жители гуляют в нем с детьми, два остальных — в соответствии с названиями улицы и микрорайона соответственно.

— Сквер в Центральном округе предлагается назвать именем Федора Крылова — Героя Советского Союза, пограничника, нашего земляка, — рассказала на пленарном заседании глава комитета Светлана Студеникина.

Собравшиеся единогласно поддержали это предложение. Таким образом, на карте Омска скоро появятся три новых названия.

Отметим, что во всех трех скверах проводилось комплексное благоустройство. В них высаживали деревья, обустраивали пешеходные зоны, разбивали газоны и клумбы.

В Омске придумали названия для трех скверов
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#Омский Горсовет#Скверы#Топонимика#Город#Новости#Светлана Студеникина#Николай Эйхвальд
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