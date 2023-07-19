Омские депутаты утвердили названия для трех городских скверов

На сегодняшнем заседании Омского городского совета обсуждалась местная топонимика. Администрации двух округов, Центрального и Ленинского, предложили депутатам на рассмотрение названия для трех скверов, по сей день остающихся безымянными. Один сквер расположен по улице Федора Крылова (это район площади Серова), второй — рядом с Храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Новой Московке, а третий — в микрорайоне «Первокирпичный».