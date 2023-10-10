Приговор лжеминеру, «пустой» гарнир и фальшивые медуслуги. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новость №1. В омском суде вынесли приговор 19-летнему лжеминеру
Это произошло в Советском районном суде. 19-летний Сергей Михель признан виновным в рассылке 200 ложных сообщений о готовящихся взрывах в детских садах, школах и медицинских учреждениях в 37 регионах России. В сообщениях он называл себя близким товарищем и последователем казанского стрелка Галявиева. За свое преступление он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2, 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Новость №2. Омские школьники на обед получили «пустой» гарнир без мяса и полстакана чая
На скромный обед в одной из школьных столовых Омска пожаловался родитель ученика. К жалобе была приложена фотография, на которой представлена небольшая тарелка с рисом. Больше ничего на одного человека в столовой не предоставили, уточнил автор поста. Позже в администрации Омска объяснили, почему в школах был подан обед в подобном виде: оказывается, эта порция предназначалась детям из малообеспеченных семей, питающихся по льготе.
Новость №3. Теперь историей с фальшивыми медуслугами в омских поликлиниках займется прокуратура
В Омской области прокуратура проводит проверку из-за того, что в справках об указанных услугах по полису ОМС местные жители начали обнаруживать недостоверные данные. В выписках омичи получают фиктивную информацию, в том числе о прохождении диспансеризации. По факту же пациенты эти услуги в госполиклиниках не получали. Заказать данную справку можно через портал «Госуслуги».