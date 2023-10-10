Приговор лжеминеру, «пустой» гарнир и фальшивые медуслуги. Омск сегодня

На скромный обед в одной из школьных столовых Омска пожаловался родитель ученика. К жалобе была приложена фотография, на которой представлена небольшая тарелка с рисом. Больше ничего на одного человека в столовой не предоставили, уточнил автор поста. Позже в администрации Омска объяснили, почему в школах был подан обед в подобном виде: оказывается, эта порция предназначалась детям из малообеспеченных семей, питающихся по льготе.