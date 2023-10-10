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иллюстрация

«Как будто на войне». Омские школьники получили «пустой» гарнир и полстакана чая

10 октября 2023, 09:11
Фото: Город55
иллюстрация

Омские школьники на обед получили «пустой» гарнир без мяса и полстакана чая

Соответствующая порция положена для льготных категорий.

В паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба на качество школьного питания в городе. Один из родителей учеников опубликовал порцию, которую дали ребенку в школе № 55.

На фотографии представлена небольшая тарелка с рисом. Больше ничего на одного человека в столовой не предоставили, уточнил автор поста. К рису был только чай, однако и его оказалось всего лишь половина стакана.

«Как будто на войне», — комментируется порция в посте.

В пресс-службе администрации Омска объяснили, почему в школах был подан обед в подобном виде. По информации сотрудников мэрии, эта порция предназначалась детям из малообеспеченных семей. Средний доход на каждого члена одной такой семьи составляет ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области.

Субсидии выделяются также на организацию питания школьников из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, сирот.

«Данная социальная помощь предоставляется для снижения стоимости родительской платы при оплате питания по основному меню обучающихся 5-х ˗ 11-х классов. В случае, если родитель отказывается от оплаты питания по основному меню, обучающемуся предоставляется расчетный набор блюд на сумму 10 рублей (например, состоящий из порции гречневой каши, хлеба и чая либо горячий напиток и кондитерское изделие)», — рассказали в городской администрации.

Ранее Город55 писал о проблемах с питанием обучающихся в Казачей кадетской школе им. Д. Т. Язова.

Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова
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#Образование#Омск#Омская область#Жалобы#Питание школьников#Новости#Школьное питание#Алина Ясинская
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