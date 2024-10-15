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Минирование

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Срочно. В Омске внезапно эвакуировали школу
15 октября, 07:23
«Заминировал» 37 регионов и Беларусь: в Омске осудили опасного преступника
30 июля, 04:23
Срочно. Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
Сообщение об эвакуации посетителей появилось в одном из популярных региональных Telegram-каналов города.
16 июня, 12:25
Не хотел писать диктант. Омич-школьник сорвал занятия сообщением о минировании
31 марта, 11:47
Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»
27 марта, 09:59
2023
Полицейские нашли омича, который хотел взорвать подъезд в доме после ссоры с любимой
Вчера вечером мужчина позвонил в полицию и рассказал, что хочет взорвать подъезд жилого дома.
26 декабря 2023, 12:03
Приговор лжеминеру, «пустой» гарнир и фальшивые медуслуги. Омск сегодня
10 октября 2023, 14:12
Разослал более 200 сообщений. В Омске вынесли приговор 19-летнему лжеминеру
10 октября 2023, 12:29
Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня
4 октября 2023, 13:44
Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
26 июля 2023, 05:33
В Омске эвакуировали сотрудников Роспотребнадзора из-за ложного сообщения
26 июня 2023, 11:52
2022
Подключение к газу, эвакуация ради любви и обвинение для ОПГ. Омск в понедельник
19 декабря 2022, 14:03
Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации
Поссорившись с молодым человеком, девушка зашла в торговый центр и не хотела выходить. Тогда омич решил устроить эвакуацию.
19 декабря 2022, 09:19

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