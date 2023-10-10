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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Прокуратура занялась историей с фальшивыми медуслугами в омских поликлиниках

10 октября 2023, 07:54
Фото: Город55
иллюстрация
Местные жители обнаружили в выписках те услуги, которые они не получали.

В Омской области прокуратура проводит проверку в области здравоохранения. Ранее Город55 писал о том, что в справках об указанных услугах по полису ОМС местные жители обнаружили недостоверные данные.

В выписках омичи получают фиктивные данные, в том числе о прохождении диспансеризации. По факту же пациенты эти услуги в госполиклиниках не получали. Заказать данную справку можно через портал «Госуслуги».

Сотрудники надзорного ведомства оценят, нарушалось ли законодательство об основах охраны здоровья граждан. Для этого необходимо определить ответственных лиц. После проверки прокуратура примет меры реагирования.

Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
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#Омская область#Прокуратура Омской области#Здравоохранение#Медицинские услуги#Медицина#Поликлиника#Новости#Проверка прокуратуры#Полис#Алина Ясинская
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Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
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