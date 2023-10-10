Разослал более 200 сообщений. В Омске вынесли приговор 19-летнему лжеминеру

Установлено, что в 2021 году он из своего дома разослал более 200 ложных сообщений о готовящихся взрывах в детских садах, школах и медицинских учреждениях в 37 регионах России, а также Республики Беларусь. В сообщениях он называл себя близким товарищем и последователем казанского стрелка Галявиева.