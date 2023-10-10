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Разослал более 200 сообщений. В Омске вынесли приговор 19-летнему лжеминеру

10 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском суде вынесли приговор молодому лжеминеру

Уголовным делом в отношении Сергея Михеля, массово рассылавшего ложные письма о минировании, занимался Советский районный суд.

Установлено, что в 2021 году он из своего дома разослал более 200 ложных сообщений о готовящихся взрывах в детских садах, школах и медицинских учреждениях в 37 регионах России, а также Республики Беларусь. В сообщениях он называл себя близким товарищем и последователем казанского стрелка Галявиева.

Чтобы не допустить теракта, сотрудники спецслужб приезжали по указанным адресам и проводили проверку, в ходе которой взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Личность лжеминера была установлена в ходе проведения УФСБ и УМВД России по Омской области оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обысков в квартире Михеля, он пытался уничтожить все улики: испортить ноутбук, разлив на него стакан с водой, а также разбить мобильный телефон. Однако таким способом данные стереть не удалось, в ноутбуке были обнаружены сообщения об актах в адрес порядка 800 объектов социальной структуры.

«В ходе следственных действий Михель пояснил, что сообщения о лжеминированиях отправлялись от имени родителей бывших одноклассниц, с которыми у фигуранта сложились неприязненные отношения в процессе обучения. Общий ущерб от незаконных действий фигуранта составил порядка 2,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Лжеминер приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с него 2,5 миллионов рублей ущерба.

Фото: УФСБ России по Омской области
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#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Борьба с смс-рассылками#Приговор суда#Минирование#Лженимирование#Анастасия Баянова#Лжеминер
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