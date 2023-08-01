Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке

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В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело по иску городской администрации к ООО «Кедр». Департамент имущественных отношений пытается взыскать с «Кедра» долг за аренду земли, а тот считает, что переплатил, и требует вернуть деньги.
Речь идет об участке муниципальной земли, которым «Кедр» распоряжается в соответствии с договором аренды от 10.12.2019 № Д-О-31-11805. В опубликованных судебных материалах уточнений нет, но благодаря постановлению, поставившему точку в предыдущей тяжбе мэрии с «Кедром», мы знаем, что это участок с кадастровым номером 55:36:120304:1041, расположенный в парке 30-летия ВЛКСМ, — один из двух участков, выделенных когда-то под строительство торгового центра «Парк» (номер второго заканчивается на 1040).
Депимущества подал иск «о взыскании задолженности по аренде земельных участков» 6 июня текущего года. 6 июля прошло первое заседание, дело было признано «подготовленным» и назначено к рассмотрению по существу на 24 августа. Однако «Кедр» нанес встречный удар.
— Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», — говорится в одном из документов, — обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением о взыскании с департамента имущественных отношений Администрации города Омска внесённой по договору аренды от 10.12.2019 № Д-О-31-11805 суммы в размере 1 821 087,49 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 336 506,55 руб. за период с 24.011.2020 по 06.07.2023 в порядке зачёта первоначального требования.
Суд этот иск принял и рассмотрит его вместе с иском мэрии.
Напомним: торговый центр «Парк» открылся 1 октября 2022 года. Он расположен рядом с зеленой зоной, на той территории, которая прежде была частью парка 30-летия ВЛКСМ. Местные жители, судя по результатам проведенного Городом55 опроса, отнеслись к появлению ТЦ неоднозначно.
Компанию «Кедр», построившую «Парк» связывают с известным омским бизнесменом, депутатом Законодательного собрания Дмитрием Павловым. Некоторое время этой фирмой руководил Дмитрий Сахань, вице-спикер Омского городского совета.