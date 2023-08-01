Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке

Речь идет об участке муниципальной земли, которым «Кедр» распоряжается в соответствии с договором аренды от 10.12.2019 № Д-О-31-11805. В опубликованных судебных материалах уточнений нет, но благодаря постановлению, поставившему точку в предыдущей тяжбе мэрии с «Кедром», мы знаем, что это участок с кадастровым номером 55:36:120304:1041, расположенный в парке 30-летия ВЛКСМ, — один из двух участков, выделенных когда-то под строительство торгового центра «Парк» (номер второго заканчивается на 1040).