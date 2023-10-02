Налоговики банкротят «Внедрение» Виктора Черемисина

Единственным учредителем «Внедрения» является известный любинский бизнесмен Виктор Черемисин. Фирма переживает непростые времена: она проходит процедуру ликвидации (соответственно Черемисин занимает должность ликвидатора, а не директора), последние финансовые результаты, которые можно найти в специализированных базах данных, относятся к 2017 году. Тогда выручка «Внедрения» составила 325 млн рублей, а прибыль — 7 млн.