Налоговики банкротят «Внедрение» Виктора Черемисина

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Налоговая служба потребовала от Арбитражного судаОмской области признать несостоятельным должником ООО «НПФ „Внедрение“». Эта фирма, прежде называвшаяся «Профи-Партнер», зарегистрирована в поселке Любинский, ее специализация — «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».
Единственным учредителем «Внедрения» является известный любинский бизнесмен Виктор Черемисин. Фирма переживает непростые времена: она проходит процедуру ликвидации (соответственно Черемисин занимает должность ликвидатора, а не директора), последние финансовые результаты, которые можно найти в специализированных базах данных, относятся к 2017 году. Тогда выручка «Внедрения» составила 325 млн рублей, а прибыль — 7 млн.
Отметим: первым учредителем компании в 2009–2015 годах был Павел Чернышев. Сейчас он занимает пост председателя правления ТСЖ «Первомаец-1».