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Фемида

Налоговики банкротят «Внедрение» Виктора Черемисина

2 октября 2023, 08:21
Фемида
В арбитражный суд подано соответствующее заявление.

Налоговая служба потребовала от Арбитражного судаОмской области признать несостоятельным должником ООО «НПФ „Внедрение“». Эта фирма, прежде называвшаяся «Профи-Партнер», зарегистрирована в поселке Любинский, ее специализация — «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».

Единственным учредителем «Внедрения» является известный любинский бизнесмен Виктор Черемисин. Фирма переживает непростые времена: она проходит процедуру ликвидации (соответственно Черемисин занимает должность ликвидатора, а не директора), последние финансовые результаты, которые можно найти в специализированных базах данных, относятся к 2017 году. Тогда выручка «Внедрения» составила 325 млн рублей, а прибыль — 7 млн.

Отметим: первым учредителем компании в 2009–2015 годах был Павел Чернышев. Сейчас он занимает пост председателя правления ТСЖ «Первомаец-1».

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#Бизнес#Новости#Налоговая#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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