Одного из крупнейших торговцев топливом в Омске официально признали банкротом

Напомним: «Калита» принадлежит известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но позже выяснилось, что на его компаниях висят огромные долги. „Транспортные решения“ и „Стройтехинвест“ сейчас тоже проходят процедуру банкротства, в „Монолите“ идет ликвидация.