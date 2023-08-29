Одного из крупнейших торговцев топливом в Омске официально признали банкротом

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве ООО «Калита». Это предприятие когда-то было одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималось торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году его выручка превысила 3 млрд рублей. В феврале «Калиту» начали банкротить из-за финансовых требований Газпромбанка, а теперь компания признана несостоятельным должником.
— Решением Арбитражного суда Омской области по делу №А46-18322/2022, — говорится в официальном сообщении, — признано несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «Калита», открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим назначен Василий Москаленко — уроженец Краснодара, директор ООО «Югпромоушн» и «Белая полоса», конкурсный управляющий еще нескольких фирм. Все эти бизнес-активы прописаны в Краснодарском крае — в столице региона, в Ейске, Новороссийске, селе Лермонтово.
Напомним: «Калита» принадлежит известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но позже выяснилось, что на его компаниях висят огромные долги. „Транспортные решения“ и „Стройтехинвест“ сейчас тоже проходят процедуру банкротства, в „Монолите“ идет ликвидация.