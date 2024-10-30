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Налоговая

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2024
В «Капризе» Павловых нашли недостоверные данные
30 октября, 10:39
Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов
По версии следствия, подозреваемый два года передавал в налоговую декларации с фиктивными данными.
24 июля, 09:12
Омские налоговики решили обанкротить «Нефтегазстроймонтаж»
21 июня, 09:35
Еще одна попытка: налоговики снова банкротят «Максиму»
17 июня, 10:20
Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов
В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело предпринимателя, который задолжал налоговой более 14 млн рублей.
28 мая, 09:55
Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»
1 февраля, 09:43
Торговцев фруктами со 2-й Солнечной могут исключить из ЕГРЮЛ
10 января, 12:19
2023
Показатель превышен. За 11 месяцев 2023 года омичи заплатили 279 млрд рублей налогов
18 декабря 2023, 08:55
Налоговики нашли на радиозаводе Попова нарушения на 240 млн рублей
Руководство предприятия не смогло оспорить результаты проверки в суде.
4 декабря 2023, 08:33
Компанию омского бизнесмена Арабо Григоряна уличили в налоговых махинациях
11 октября 2023, 09:33
В Омске огласят приговор бывшему главному налоговику региона за взятку в 10 млн
Бывшего главу омской налоговой Владимира Репина обвиняют в получении взятки за невключение фирм в график проверок.
9 октября 2023, 04:34
Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара
10 августа 2023, 09:10
С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты
Теперь получить услуги можно с помощью онлайн-сервисов.
17 мая 2023, 08:43
2022
Теперь официально. Главой омской налоговой стала Ольга Шмакова
23 мая 2022, 11:56

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