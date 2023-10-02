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Омских водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за тумана

Накрыло туманом. Омских водителей попросили быть осторожнее

2 октября 2023, 03:27
Фото: Юлия Истомина / Город55

Омских водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за тумана

Автомобилистам рекомендуют использовать противотуманные фары и фонари в условиях недостаточной видимости.

Омская Госавтоинспекция сегодня, 2 октября, предупредила автомобилистов о низкой видимости на дорогах из-з тумана.

«Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — рассказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что за прошедший сутки в Омской области произошло 4 ДТП, 1 человек погиб, 5 — получили травмы.

Ранее Город55 рассказывал, что омские инспекторы задержали пьяного водителя после сообщения от очевидца. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

Опасность миновала. Очевидец заподозрил пьяного водителя на омской трассе и не ошибся
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#Транспорт#ДТП#Дороги#Омск#Омская область#Травмы#Туман#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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