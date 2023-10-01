Опасность миновала. Очевидец заподозрил пьяного водителя на омской трассе и не ошибся

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В региональное ГИБДД обратился очевидец. Сообщил, что заметил на Красноярском тракте «Hyundai» с, вероятно, пьяным водителем. Автомобиль ехал криво, опасно для всех участников движения.
На место отправился экипаж ДПС. Инспекторы увидели нарушителя, потребовали его остановиться. От омича исходил сильный запах алкоголя. Состояние опьянение подтвердилось на медосвидетельствовании. Показания алкотектора — 1,725 мг/л.
На 50-летнего мужчину возбуждено административное дело. Машину отвезли на штрафстоянку.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП: