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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:33

иллюстрация

Опасность миновала. Очевидец заподозрил пьяного водителя на омской трассе и не ошибся

1 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские инспекторы задержали пьяного водителя после сообщения от очевидца

Автомобиль нарушителя отправился на штрафстоянку.

В региональное ГИБДД обратился очевидец. Сообщил, что заметил на Красноярском тракте «Hyundai» с, вероятно, пьяным водителем. Автомобиль ехал криво, опасно для всех участников движения.

На место отправился экипаж ДПС. Инспекторы увидели нарушителя, потребовали его остановиться. От омича исходил сильный запах алкоголя. Состояние опьянение подтвердилось на медосвидетельствовании. Показания алкотектора — 1,725 мг/л.

На 50-летнего мужчину возбуждено административное дело. Машину отвезли на штрафстоянку.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП:

В Омской области мужчина скончался при опрокидывании авто в кювет
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#ГИБДД#Новости
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