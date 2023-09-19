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Иллюстрация

Омичка получила штраф за публикацию свастики на странице в соцсети

19 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Нацистскую символику женщина разместила ВКонтакте 10 лет назад.

Омичку оштрафовали на одну тысяч рублей за публичную демонстрацию нацисткой символики. Решение вынес Советский районный суд.

Выяснилось, что женщина опубликовала фотографию со свастикой на своей странице ВКонтакте в период с 2013 по 2014 годы. Омичка не стала отрицать этот факт и раскаялась в содеянном.

«С учетом установленных по делу обстоятельств, суд нашел вину гражданки полностью доказанной, и квалифицировал ее действия, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики», — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

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#Общество#Суд#Приговор#Штраф#Приговор суда#Евгений Игишев#Свастика
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