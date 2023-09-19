Омичка получила штраф за публикацию свастики на странице в соцсети

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Омичку оштрафовали на одну тысяч рублей за публичную демонстрацию нацисткой символики. Решение вынес Советский районный суд.
Выяснилось, что женщина опубликовала фотографию со свастикой на своей странице ВКонтакте в период с 2013 по 2014 годы. Омичка не стала отрицать этот факт и раскаялась в содеянном.
«С учетом установленных по делу обстоятельств, суд нашел вину гражданки полностью доказанной, и квалифицировал ее действия, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики», — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.