Компания Евгения Фомина «Сибирский кондитер» избежала ликвидации

Над обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» еще в июле нависла угроза. Налоговая служба решила исключить эту фирму из единого государственного реестра физических лиц, что означало бы ее ликвидацию. Однако сегодня, 12 сентября, стало известно, что все закончилось благополучно.