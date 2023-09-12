Компания Евгения Фомина «Сибирский кондитер» избежала ликвидации

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Над обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» еще в июле нависла угроза. Налоговая служба решила исключить эту фирму из единого государственного реестра физических лиц, что означало бы ее ликвидацию. Однако сегодня, 12 сентября, стало известно, что все закончилось благополучно.
Собственник «Сибирского кондитера» внес в ЕГРЮЛ уточненные данные, после чего компания снова получила официальный статус «действующая». Кроме того, фирма сменила название: теперь это не «Сибирский кондитер», а просто «СК». По-видимому, это связано с основным видом деятельности — «Перевозка прочих грузов».
Напомним: владельцем и директором «Сибирского кондитера» является Евгений Фомин (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович). Еще в 2014 году он купил уставной капитал СК у Ильи Мительмана — депутата Гордумы Челябинска, героя светских новостей, которому приписывали романы с Ксенией Собчак и Жанной Фриске.