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Компанию Евгения Фомина «Сибирский кондитер» хотят ликвидировать

6 июля 2023, 06:38
Фото: 1MI
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Фирма, принадлежащая тезке первого вице-мэра Омска, может быть исключена из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» нависла угроза. Эту фирму могут исключить из единого государственного реестра физических лиц, что будет означать ее ликвидацию.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, — говорится в официальном сообщении. Там же указана и причина: «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Напомним: владельцем и директором «Сибирского кондитера» является Евгений Фомин (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович). Еще в 2014 году он купил уставной капитал СК у Ильи Мительмана — депутата Гордумы Челябинска, героя светских новостей, которому приписывали романы с Ксенией Собчак и Жанной Фриске.

Не далее как в апреле суд прекратил банкротство «Сибирского кондитера». Теперь руководству фирмы нужно исправить данные в ЕГРЮЛ, чтобы избежать ликвидации.

Евгений Фомин назначил себя директором «Сибирского кондитера»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Евгений Фомин#Новости
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