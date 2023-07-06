Компанию Евгения Фомина «Сибирский кондитер» хотят ликвидировать

Напомним: владельцем и директором «Сибирского кондитера» является Евгений Фомин (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович). Еще в 2014 году он купил уставной капитал СК у Ильи Мительмана — депутата Гордумы Челябинска, героя светских новостей, которому приписывали романы с Ксенией Собчак и Жанной Фриске.