Компанию Евгения Фомина «Сибирский кондитер» хотят ликвидировать

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Над обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» нависла угроза. Эту фирму могут исключить из единого государственного реестра физических лиц, что будет означать ее ликвидацию.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, — говорится в официальном сообщении. Там же указана и причина: «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
Напомним: владельцем и директором «Сибирского кондитера» является Евгений Фомин (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович). Еще в 2014 году он купил уставной капитал СК у Ильи Мительмана — депутата Гордумы Челябинска, героя светских новостей, которому приписывали романы с Ксенией Собчак и Жанной Фриске.
Не далее как в апреле суд прекратил банкротство «Сибирского кондитера». Теперь руководству фирмы нужно исправить данные в ЕГРЮЛ, чтобы избежать ликвидации.