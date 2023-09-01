В Омске по поручению Хоценко отремонтировали крышу горевшего дома на Волгоградской

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Published Сегодня, 06:31
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Сегодня, 1 сентября, на Левом берегу закончился ремонт крыши пятиэтажного дома, где летом произошел крупный пожар. Здание находится на улице Волгоградская. На объекте работала подрядная организация ООО «Новый быт».
По поручению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко кровля была восстановлена. Само происшествие случилось в конце июля во время сильного дождя. Пострадавших не было. Всех жильцов оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.
«Рабочие бригады работали в соответствии с графиком, на все ремонтные работы распространяется гарантия подрядчика, на данный момент по факту выполненных работ оформляется исполнительная документация», — цитирует Хоценко телеграм-канал правительства Омской области.
Как сообщила строительная компания, при ремонте использовались надежные пиломатериалы, обработанные огнебиозащитой. В общей сложности на ремонт крыши из резервного фонда облправительства выделено 5,4 млн рублей.