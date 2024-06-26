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Ольга Крикорьянц в прошлом возглавляла волейбольный клуб Омичка

Жену омского экс-министра спорта Ольгу Крикорьянц внесли в базу «Миротворца»

26 июня 2024, 07:44
Фото: ВК Омичка
Ольга Крикорьянц в прошлом возглавляла волейбольный клуб Омичка
Поводом послужили посты Крикорьянц в социальных сетях, рассказывающие о поддержке специальной военной операции.

Советскую спортсменку-волейболистку, супругу бывшего министра спорта Омской области Ольгу Крикорьянц вчера, 25 июня, внесли в список украинского сайта «Миротворец». Ресурс заблокирован на территории России.

Поводом послужили посты Крикорьянц в социальных сетях, рассказывающие о поддержке специальной военной операции.

Ольга Крикорьянц является мастером спорта по волейболу. Выступала за молодежную сборную Советского Союза. В 2015–2016 годах занимала должность директора волейбольного клуба «Омичка».

Ранее Город55 сообщал, что генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца».

Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»
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