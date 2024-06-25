Бьет рекорды. На Омскую область надвигается 37-градусная жара

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на конец этой рабочей недели. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха составит +37 градусов.
В среду, 26 июня, ночью будет +13… +18 градусов. Днем воздух прогреется до +24… +29 градусов. Возможен небольшой дождь с грозой. Юго-западный, южный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, но местами порывы могут достигать 18 м/с.
В четверг, 27 июня, ночью термометр покажет +14… +19 градусов. Днем температура составит +30… +35 градусов. Местами прогнозируется небольшие осадки в виде дождя с грозой. Юго-западный ветер задует с порывами 4-9 м/с. Иногда скорость будет на уровне 15 м/с.
В пятницу, 28 июня, ночью температура опустится всего лишь до +16… +21 градуса. В дневное время воздух прогреется до +32… +37 градусов. Синоптики говорят о кратковременном дожде в этот день. Юго-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы могут быть 17 м/с.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал жителей Омской области об экстремально высоких температурах. По прогнозам специалиста, жара продержится до конца текущей недели. Отметим, что при этом несколько дней назад Омск и его область окутывал антициклон с ливнями и градом. Город буквально ушел под воду. Подобная ситуация складывается и в столице России, где июнь оказался самым дождливым месяцем.