Бьет рекорды. На Омскую область надвигается 37-градусная жара

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал жителей Омской области об экстремально высоких температурах. По прогнозам специалиста, жара продержится до конца текущей недели. Отметим, что при этом несколько дней назад Омск и его область окутывал антициклон с ливнями и градом. Город буквально ушел под воду. Подобная ситуация складывается и в столице России, где июнь оказался самым дождливым месяцем.