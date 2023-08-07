Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Крышу омской пятиэтажки, пострадавшей от пожара, на бульваре Победы планируют отремонтировать до конца октября, сообщили в администрации города. На восстановление кровли уйдет больше 9 млн рублей. В настоящее время рабочие занимаются обрешеткой и пароизоляцией. Восстанавливает кровлю ООО «РКС „Лидер“.
Напомним, пожар в доме произошел в ночь с 14 на 15 июля. Огонь охватил всю крышу пятиэтажного здания. К счастью, никто не пострадал.
Похожий пожар случился в конце июня на улице Волгоградской. Там также вспыхнула крыша пятиэтажки. Ремонт кровли в здании обойдется бюджету в 5,7 млн рублей.