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Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю

7 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
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На ремонт уйдет больше 9 млн рублей.

Крышу омской пятиэтажки, пострадавшей от пожара, на бульваре Победы планируют отремонтировать до конца октября, сообщили в администрации города. На восстановление кровли уйдет больше 9 млн рублей. В настоящее время рабочие занимаются обрешеткой и пароизоляцией. Восстанавливает кровлю ООО «РКС „Лидер“.

Напомним, пожар в доме произошел в ночь с 14 на 15 июля. Огонь охватил всю крышу пятиэтажного здания. К счастью, никто не пострадал.

Похожий пожар случился в конце июня на улице Волгоградской. Там также вспыхнула крыша пятиэтажки. Ремонт кровли в здании обойдется бюджету в 5,7 млн рублей.

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#Строительство#Город#Крыша#Восстановление#Мэрия#Мэрия Омска#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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