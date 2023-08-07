Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю

Крышу омской пятиэтажки, пострадавшей от пожара, на бульваре Победы планируют отремонтировать до конца октября, сообщили в администрации города. На восстановление кровли уйдет больше 9 млн рублей. В настоящее время рабочие занимаются обрешеткой и пароизоляцией. Восстанавливает кровлю ООО «РКС „Лидер“.