Омичам рассказали, как общение в интернете влияет на грамотность

Светлана Никитина убеждена, что пользователи могут влиять на то, каким будет язык интернета. Также она рассказала о страхе современных людей ставить точку в конце предложения, потому что некоторыми этот знак воспринимается как агрессия. Педагог не боится этого явления, так как оно отражает движение развития языка, как и тенденция убирать заглавную букву в словах.