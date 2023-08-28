Омичам рассказали, как общение в интернете влияет на грамотность

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Нормы русского языка постоянно меняются. То, что раньше считалось неприемлемым, теперь активно используется в речи, как и наоборот. Доцент кафедры педагогики ОмГПУ Светлана Никитина рассказала в рамках подкаста «Эврика», насколько грамотна современная молодежь, а также об особенностях общения в интернете.
По ее мнению, грамотность падает, но тем не менее педагог встречает молодых людей, которым не все равно, как они общаются. Никитина считает, что сильно влияет грамотность информационный шум. Чтобы ускорить процесс, многие используют слова-обрубки. Например, «чел» вместо «человек», «спс» вместо «спасибо».
«Закон сохранения языковых усилий теперь из устной речи переходит в письменную. В любой сфере жизни человека важна насмотренность, и если мы чаще в интернете видим тексты, которые изобилуют такими примерами, то, наверное, глаз замыливается и грамотность падает», — сказала «ОМСКРЕГИОНУ» доцент.
Светлана Никитина убеждена, что пользователи могут влиять на то, каким будет язык интернета. Также она рассказала о страхе современных людей ставить точку в конце предложения, потому что некоторыми этот знак воспринимается как агрессия. Педагог не боится этого явления, так как оно отражает движение развития языка, как и тенденция убирать заглавную букву в словах.
«Скорее всего, через не такое долгое время станет нормой говорить „звОнит“, „вклЮчит“, „дОговор“ и „договорА“. Например, „кофе“ среднего рода с 2009 года в словаре включено как разговорный вариант нормы. Никто не будет гнобить говорящих за то, что он „кушает“ или говорит „я извиняюсь“», — предположила Никитина, глядя на изменения языковых норм.
Женщина ведет блог «Сердце слова». Через него она погружает подписчиков в интересный мир русского языка.