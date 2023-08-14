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Искусство и точные науки. Омичам рассказали о современных методах обучения детей

14 августа 2023, 11:38
Фото: Омск-Регион
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Омичам рассказали, что необходимо для гармоничного развития ребенка

К популярному направлению — ментальной математике — следует подходить постепенно. Чтобы ребенок не запутался.

Руководитель омской лаборатории интеллектуально-эстетического развития «Пифагорус» Анастасия Абрамова рассказала о способах гармоничного развития ребенка. Для этого необходимы точные науки, искусство и творчество. Со специалистом беседовало издание «Омск-Регион».

«Мы рассказываем детям о том, что человек — не обособленное существо, он связан со всем миром, с планетой, со вселенной. На наших занятиях дети могут почувствовать, в какую сторону у них больше наклонности — к точным наукам или к искусству. И в тоже же время они получают более широкое понимание мира и самого себя в этом мире», — рассказывает Анастасия Абрамова.

Основная задача преподавателей — показать, что человек является творцом, чем бы он не занимался.

«Красота должна быть во всем. А какая формула у красоты? На занятиях, которые сочетают в себе различные направления художественного творчества, мы с ребятами пытаемся ее найти. Чтобы создать что-то красивое, нужно несколько компонентов: идея, труд и любовь к своему делу. Можно сказать, что это и есть та самая формула.»
Анастасия АбрамоваАнастасия Абрамова
Анастасия Абрамова
Фото: Омк-Регион

Один из самых популярных вопросов — деление детей на гуманитариев и технарей.

«Я думаю, что с одной стороны в человеке изначально заложено какое-то стремление, которое он должен реализовать. Но в тоже время я замечаю, что сейчас все больше разносторонне развитых детей, они тяготеют к синтезу. Бывает такое, что ребенок уходит с головой в конструирование, но если ему давать разностороннее поле для деятельности, то он может развиваться в разных областях.»

Анастасия Абрамова рассказала также о популярной направлении — ментальной математике. Это техника быстрого счета, основанная на образном мышлении. Однако есть и свои нюансы.

«Я считаю, что этой техникой стоит обучаться тем, кто уже освоил глубоко математику, в частности арифметику. Когда ребенок понял, что такое число, как оно вообще строится в натуральном ряду, как числа складываются, то есть когда он внутри всю эту математическую кухню усвоил. Когда он уже понимает, что такое умножение, сложение, деление. Чтобы эта техника не заменила ему математическую базу. Если же этой базы нет, а ребенок начинает просто учиться считать, он может потом запутаться.»

Более подробно о современных методах обучения детей — в видео:

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#Евгений Игишев#Наука#Образование#Дети#Воспитание#Школьники#Общество#Омск#Омская область#Видео
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