Омский аэропорт отчитался о выплате дивидендов акционерам

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов. Город55 уже писал о том что общая прибыль общества за 2022 год составила почти 86 млн рублей, и половину этой суммы было решено распределить между акционерами — по 272 рубля 50 копеек на 1 акцию. К 16 августа эта задача выполнена почти полностью.