Омский аэропорт отчитался о выплате дивидендов акционерам

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов. Город55 уже писал о том что общая прибыль общества за 2022 год составила почти 86 млн рублей, и половину этой суммы было решено распределить между акционерами — по 272 рубля 50 копеек на 1 акцию. К 16 августа эта задача выполнена почти полностью.
— Обязательство по выплате дивидендов, — говорится в сообщении за подписью гендиректора ОАО Олега Селиверстова, — исполнено в объеме 98,02% от общей суммы… в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора. Обязательство по выплате дивидендов номинальному держателю исполнено в объеме 100%.
Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В прошлом году выплаченные дивиденды составили заметно более скромную сумму — 9,5 млн рублей.