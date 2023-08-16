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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

иллюстрация

Омский аэропорт отчитался о выплате дивидендов акционерам

16 августа 2023, 07:02
Фото: Город55
иллюстрация
На эти цели была выделена половина прибыли за 2022 год — 43 млн рублей.

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов. Город55 уже писал о том что общая прибыль общества за 2022 год составила почти 86 млн рублей, и половину этой суммы было решено распределить между акционерами — по 272 рубля 50 копеек на 1 акцию. К 16 августа эта задача выполнена почти полностью.

— Обязательство по выплате дивидендов, — говорится в сообщении за подписью гендиректора ОАО Олега Селиверстова, — исполнено в объеме 98,02% от общей суммы… в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора. Обязательство по выплате дивидендов номинальному держателю исполнено в объеме 100%.

Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В прошлом году выплаченные дивиденды составили заметно более скромную сумму — 9,5 млн рублей.

Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов
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#Николай Эйхвальд#Омский аэропорт#Дивиденды#Бизнес#Новости
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