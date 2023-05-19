Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В Омске прошло очередное заседание совета директоров аэропорта имени Карбышева. В повестке был вопрос о распределении прибыли за прошедший год. Из официального сообщения за подписью генерального директора ОАО «Омский аэропорт» Олега Селиверстова, общая прибыль составила почти 86 млн рублей, и ее поделили на две части.
— Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 85 981 643 рубля 35 копеек следующим образом, — говорится в сообщении, — 42 992 325 рублей 00 копеек — направить на выплату дивидендов; 42 989 318 рублей 35 копеек — оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
Дивиденды будут начисляться из расчета 272,5 рубля на одну акцию. Имена получателей и конкретные суммы должны быть определены к 12 июля.
Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В прошлом году выплаченные дивиденды составили более скромную сумму — 9,5 млн рублей.