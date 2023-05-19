Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Изображение материала

Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов

19 мая 2023, 08:49
Фото: Город55
иллюстрация
Это половина от общей прибыли предприятия за прошлый год.

В Омске прошло очередное заседание совета директоров аэропорта имени Карбышева. В повестке был вопрос о распределении прибыли за прошедший год. Из официального сообщения за подписью генерального директора ОАО «Омский аэропорт» Олега Селиверстова, общая прибыль составила почти 86 млн рублей, и ее поделили на две части.

— Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 85 981 643 рубля 35 копеек следующим образом, — говорится в сообщении, — 42 992 325 рублей 00 копеек — направить на выплату дивидендов; 42 989 318 рублей 35 копеек — оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

Дивиденды будут начисляться из расчета 272,5 рубля на одну акцию. Имена получателей и конкретные суммы должны быть определены к 12 июля.

Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В прошлом году выплаченные дивиденды составили более скромную сумму — 9,5 млн рублей.

 

В совет директоров Омского аэропорта выберут несколько других чиновников
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омский аэропорт#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
Сегодня, 05:10
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 05:25
В минфине Омской области переназначили заместителей министра
Сегодня, 08:16
Омские следователи озвучили вероятную причину пожара с погибшей семьей в Москаленках
Сегодня, 07:14
В Омской области зафиксировали семь случаев незаконного запуска беспилотников
Сегодня, 08:00