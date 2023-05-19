Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов

В Омске прошло очередное заседание совета директоров аэропорта имени Карбышева. В повестке был вопрос о распределении прибыли за прошедший год. Из официального сообщения за подписью генерального директора ОАО «Омский аэропорт» Олега Селиверстова, общая прибыль составила почти 86 млн рублей, и ее поделили на две части.